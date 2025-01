Nokia: retenu par l'opérateur mobile virtuel 1Global information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été retenu par l'opérateur mobile virtuel (MVNO) 1Global, qui prévoit d'utiliser ses équipements afin de se développer au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et se lancer au Brésil.



Le groupe finlandais précise que 1Global, aujourd'hui présent sur neuf marchés, va notamment avoir recours à ses solutions afin d'optimiser le trafic de données sur ses réseaux, que ce soit pour l'Internet ou les appels voix.



Ces outils seront ainsi déployés en Australie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et aux USA.



L'opérateur prévoit également de s'appuyer sur l'architecture 'cloud' de Nokia afin de proposer de nouveaux services à ses abonnés ainsi que sur son offre NetGuard en vue de se protéger contre les cyber-attaques.





