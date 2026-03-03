Nokia resserre son partenariat avec Google dans l'IA agentique, percée dans l'optique en vue
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 11:57
Dans un communiqué, l'équipementier finlandais explique que cette annonce s'inscrit dans un contexte de mutation profonde sur le marché des télécommunications, où les réseaux de plus en plus indissociables de l'intelligence artificielle, tant pour leurs opérations au jour le jour que pour le support des charges de travail IA qu'ils transportent.
Une intégration fluide et sans code
Après avoir lancé trois de ses API sur Google Marketplace en juillet 2025, Nokia dit avoir franchi un nouveau palier en intégrant les capacités d'IA agentique de Google Cloud au sein de sa plateforme Network as Code , avec l'objectif de rendre le réseau entièrement "consommable" pour les agents d'entreprise, sans nécessiter de codage complexe ou d'intégration technique lourde.
Techniquement, ces agents se connectent aux API via le protocole de standardisation Model Context Protocol (MCP) . En s'appuyant sur le kit de développement d'agents (ADK) et les modèles Gemini de Google, ils créent des flux de travail systématisés qui peuvent ensuite résoudre à la demande les problématiques réseau pour applications tierces.
Les premiers déploiements se concentrent sur trois piliers stratégiques, à savoir la gestion des terminaux (connectivité, localisation et gestion des transferts SIM, la gestion de flotte (optimisation de la couverture, de la qualité et de la priorité du signal) et la sécurité grâce à des outils tels que le network slicing (découpage du réseau) et le routage en périphérie ( edge ).
Dans son communiqué, Nokia souligne que plus de 75 partenaires, dont des opérateurs de premier plan comme Orange, Deutsche Telekom, Vodafone ou Telefonica, s'appuient déjà sur ses API réseau.
Vers de nouveaux développements dans les équipements optiques?
Au-delà de l'accord logiciel, Nokia semble également sur le point de consolider sa position en tant qu'équipementier chez Google Cloud. Le titre coté à la Bourse de New York s'est ainsi adjugé près de 7% hier soir dans le sillage d'informations de Semianalysis selon lesquelles le groupe finlandais aurait remporté un contrat majeur de 1,5 à 2 milliards de dollars auprès de Google pour la fourniture de matériel optique.
"Si cela devait se confirmer, ce serait une preuve supplémentaire des gains de parts de marché de Nokia dans l'optique, notamment face au leader actuel qu'est Ciena", réagissent les analystes de Jefferies.
A en croire le broker américain, Nokia pourrait même dépasser ses prévisions de croissance actuelles (fixées entre 10% et 12%) pour ce qui concerne ses divisions d'optique et réseaux IP.
L'avenir pourrait également réserver une alliance de poids. Sachant que Nokia est l'un des rares fabricants mondiaux de lasers au phosphure d'indium et bénéficie d'une intégration verticale complète, Jefferies estime qu'un partenariat futur entre Nokia et Nvidia sur le volet optique est désormais envisageable après l'investissement de deux milliards de dollars déjà débloqué par Nvidia l'an dernier dans le segment AI-RAN.
Fort de ces fondamentaux, Nokia reste la valeur préférée de Jefferies (top pick ) dans le secteur.
A la Bourse d'Helsinki, l'action limitait son repli autour de 0,1% mardi matin dans un marché boursier nordique en repli d'environ 3%. Le titre progresse encore de 22% cette année.
A lire aussi
-
L'Iran s'interroge sur sa participation à la Coupe de monde de football 2026, qui se tiendra cet été aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, après que Washington, aidé d'Israël, a déclenché samedi des attaques aériennes sur le pays, une opération militaire toujours ... Lire la suite
-
L'inflation dans la zone euro a accéléré de façon inattendue en glissement annuel en février, montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat. L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 1,9% en février sur un an, après 1,7% ... Lire la suite
-
La relation particulière entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni en péril? Le président Donald Trump multiplie les attaques contre le Premier ministre, Keir Starmer, qu'il accuse désormais de soutenir trop mollement son grand allié dans la guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite
-
Plus de 8.000 Afghans ont dû fuir leur domicile en raison des affrontements frontaliers de ces derniers jours entre l'Afghanistan et le Pakistan, a indiqué mardi le gouvernement afghan, au moment où de nouvelles explosions ont été entendues dans la capitale Kaboul. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer