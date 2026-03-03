 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia resserre son partenariat avec Google dans l'IA agentique, percée dans l'optique en vue
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 11:57

Nokia a officialisé mardi un partenariat avec Google Cloud visant à fusionner la technologie d'IA agentique du groupe technologique américain avec ses propres interfaces de programmation (API), une initiative visant à rendre les infrastructures de réseau programmables par des agents d'entreprise.

Dans un communiqué, l'équipementier finlandais explique que cette annonce s'inscrit dans un contexte de mutation profonde sur le marché des télécommunications, où les réseaux de plus en plus indissociables de l'intelligence artificielle, tant pour leurs opérations au jour le jour que pour le support des charges de travail IA qu'ils transportent.

Une intégration fluide et sans code

Après avoir lancé trois de ses API sur Google Marketplace en juillet 2025, Nokia dit avoir franchi un nouveau palier en intégrant les capacités d'IA agentique de Google Cloud au sein de sa plateforme Network as Code , avec l'objectif de rendre le réseau entièrement "consommable" pour les agents d'entreprise, sans nécessiter de codage complexe ou d'intégration technique lourde.

Techniquement, ces agents se connectent aux API via le protocole de standardisation Model Context Protocol (MCP) . En s'appuyant sur le kit de développement d'agents (ADK) et les modèles Gemini de Google, ils créent des flux de travail systématisés qui peuvent ensuite résoudre à la demande les problématiques réseau pour applications tierces.

Les premiers déploiements se concentrent sur trois piliers stratégiques, à savoir la gestion des terminaux (connectivité, localisation et gestion des transferts SIM, la gestion de flotte (optimisation de la couverture, de la qualité et de la priorité du signal) et la sécurité grâce à des outils tels que le network slicing (découpage du réseau) et le routage en périphérie ( edge ).

Dans son communiqué, Nokia souligne que plus de 75 partenaires, dont des opérateurs de premier plan comme Orange, Deutsche Telekom, Vodafone ou Telefonica, s'appuient déjà sur ses API réseau.

Vers de nouveaux développements dans les équipements optiques?

Au-delà de l'accord logiciel, Nokia semble également sur le point de consolider sa position en tant qu'équipementier chez Google Cloud. Le titre coté à la Bourse de New York s'est ainsi adjugé près de 7% hier soir dans le sillage d'informations de Semianalysis selon lesquelles le groupe finlandais aurait remporté un contrat majeur de 1,5 à 2 milliards de dollars auprès de Google pour la fourniture de matériel optique.

"Si cela devait se confirmer, ce serait une preuve supplémentaire des gains de parts de marché de Nokia dans l'optique, notamment face au leader actuel qu'est Ciena", réagissent les analystes de Jefferies.

A en croire le broker américain, Nokia pourrait même dépasser ses prévisions de croissance actuelles (fixées entre 10% et 12%) pour ce qui concerne ses divisions d'optique et réseaux IP.

L'avenir pourrait également réserver une alliance de poids. Sachant que Nokia est l'un des rares fabricants mondiaux de lasers au phosphure d'indium et bénéficie d'une intégration verticale complète, Jefferies estime qu'un partenariat futur entre Nokia et Nvidia sur le volet optique est désormais envisageable après l'investissement de deux milliards de dollars déjà débloqué par Nvidia l'an dernier dans le segment AI-RAN.

Fort de ces fondamentaux, Nokia reste la valeur préférée de Jefferies (top pick ) dans le secteur.

A la Bourse d'Helsinki, l'action limitait son repli autour de 0,1% mardi matin dans un marché boursier nordique en repli d'environ 3%. Le titre progresse encore de 22% cette année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank