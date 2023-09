Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: réseau sans fil privé déployé dans le port de Tacoma information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir déployé un réseau sans fil privé 4.9G/LTE pour Husky Terminal et Stevedoring, un opérateur de terminal et une société d'arrimage basée dans le port américain de Tacoma, dans l'Etat du Washington.



'Le déploiement d'une connectivité sans fil privée sécurisée et à faible latence permet à Husky Terminal de se concentrer sur la réinvention des opérations de fret maritime en utilisant des technologies numériques innovantes', explique le Finlandais.



L'équipementier télécoms souligne que le réseau, qui exploite Nokia Digital Automation Cloud (DAC), a supprimé les problèmes de fiabilité et de capacité que la société avait précédemment rencontrés en utilisant le Wi-Fi traditionnel avec ses systèmes antérieurs.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.11% NOKIA Euronext Paris +0.31% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.32% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.32% NOKIA OTCBB +2.00%