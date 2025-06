Nokia: renforcement de l'offre destinée au 'smart grid' information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi avoir étendu son portefeuille de routage IP, avec pour objectif de répondre aux besoins croissants du secteur des services publics aujourd'hui en pleine transition vers les technologies de réseau intelligent ('smart grid').



L'équipementier finlandais explique avoir amélioré ses plateformes 7705 Service Aggregation Router (SAR) et 7250 Interconnect Router (IXR) afin d'offrir des infrastructures réseau plus évolutives et performantes.



Cette offre intervient alors que opérateurs d'infrastructures énergétiques modernisent leurs réseaux afin d'en faire des réseaux intelligents capables de résister aux perturbations climatiques et de se prémunir contre les menaces cybernétiques grandissantes.



Ces réseaux doivent également intégrer des sources d'énergie décentralisées comme les panneaux solaires résidentiels et les systèmes de stockage par batterie - un enjeu clé pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.



Les réseaux intelligents sont également censées permettre une amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation et à la surveillance en temps réel.



Les nouvelles plateformes de Nokia sont conçues pour offrir des communications sensibles aux applications, prenant en charge à la fois les services TDM (multiplexage temporel) et IP/Ethernet.



En réponse à l'augmentation de la bande passante nécessaire - due notamment à l'usage croissant de caméras de vidéosurveillance et de capteurs dans les postes de transformation - les équipements 7705 SAR et 7250 IXR pourront assurer une montée en puissance jusqu'à 100 GE et 400 GE afin de garantir la fiabilité et la performance des applications critiques.





