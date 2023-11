Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: réalise des tests avec Mavenir sur l'Open RAN information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 16:46









(CercleFinance.com) - Nokia s'associe à Mavenir pour prouver les performances du système Open RAN.



Nokia a annoncé avoir terminé avec succès les tests avec une radio Mavenir utilisant l'interface O-RAN Alliance 7-2x au centre d'innovation Open RAN de Nokia à Dallas, au Texas.



Au cours de l'essai, les deux sociétés ont validé l'interopérabilité de l'unité radio CBRS de Mavenir et de la bande de base Nokia AirScale prenant en charge l'interface 7.2x conforme à l'O-RAN.



L'approche anyRAN de Nokia est conçue pour donner aux opérateurs mobiles et aux entreprises plus de flexibilité dans la création de réseaux combinant des architectures spécialement conçues, hybrides et Cloud RAN avec des logiciels communs.



Mark Atkinson, responsable du RAN chez Nokia, a déclaré: ' Nous avons développé notre logiciel de bande de base de manière à garantir que les systèmes O-RAN multi-fournisseurs peuvent être déployés sans compromis en termes de performances, d'efficacité énergétique, de sécurité ou de résilience.'





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.34% NOKIA Euronext Paris -0.36% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.92% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.62% NOKIA OTCBB +2.85%