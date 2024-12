Nokia: protection des réseaux mobiles avec Turkcell information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - Nokia et Turkcell ont démontré avec succès leur capacité à mettre en oeuvre une cryptographie IPsec de réseau à sécurité quantique pour leurs abonnés mobiles.



'Cette avancée révolutionnaire marque une étape cruciale dans la sécurisation des réseaux mobiles contre les futures menaces posées par l'informatique quantique' indique le groupe.



'L'introduction de l'informatique quantique menace les méthodes de cryptographie traditionnelles, les rendant potentiellement vulnérables à de puissantes attaques quantiques capables de briser les protections cryptographiques conventionnelles. À mesure que les ordinateurs quantiques continuent de progresser, il est essentiel que les réseaux évoluent pour contrer ces risques' explique le groupe.



Rafael De Fermin, vice-président senior de l'infrastructure réseau Europe chez Nokia, a déclaré : ' Grâce à notre collaboration avec Turkcell, nous avons montré comment notre technologie IPsec à sécurité quantique peut protéger les réseaux mobiles contre l'évolution des menaces de sécurité'.





