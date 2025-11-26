Nokia prolonge pour cinq ans son contrat avec Telefonica Germany
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 09:40
L'accord inclut les solutions avancées cloud RAN de Nokia et soutient les ambitions de Telefonica en matière d'expansion rapide de la 5G et de numérisation durable à travers l'Allemagne, ainsi que l'apport d'expériences de qualité à ses clients.
L'équipementier de réseaux finlandais ajoute que ses solutions propulsées par l'intelligence artificielle (IA) soutiendront aussi la transformation de l'opérateur télécoms dans ses opérations et ses performances réseau.
'Avec le logiciel anyRAN, AirScale baseband et les plateformes réseau autonomes, Telefonica est positionné pour une compétitivité à long terme à mesure que le supercycle IA prend racine', commente le CEO de Nokia, Justin Hotard.
A lire aussi
-
Zone euro: La BCE recommande aux banques exposées au dollar d'accroître leurs réserves de liquidités
Les banques de la zone euro, fortement exposées au dollar, doivent renforcer leurs réserves de liquidités pour faire face à un éventuel resserrement de la monnaie américaine, recommande mercredi la Banque centrale européenne (BCE) dans son rapport semestriel sur ... Lire la suite
-
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Dans ce numéro, on ouvre un nouveau chapitre avec Maxime de Roquette Buisson, partner private debt. Il nous explique ce qu'est la dette privée au sein du private equity et ... Lire la suite
-
Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé mercredi viser un "haut niveau de préparation" de l'armée d'ici 2027 face aux menaces d'invasion chinoise, tout en proposant des dépenses supplémentaires pour la défense de l'île. Pékin revendique Taïwan et n'écarte ... Lire la suite
-
Dans le port de Sète (Hérault) une rangée de camions semi-remorques et leurs chauffeurs attendent patiemment de "prendre le train". Quasi simultanément, en face, une autre rangée de poids lourds se prépare à descendre des wagons: l'autoroute ferroviaire est née. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer