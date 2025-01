Nokia: projet de réseau d'accès ouvert pour Openreach information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi avoir été sélectionné par Openreach, la branche de réseaux de l'opérateur télécoms britannique BT, en vue du déploiement d'un réseau d'accès ouvert ('open-access').



Le projet - qui vise à répondre à la demande grandissante pour les connexions à très haut début au Royaume-Uni - s'inscrit dans le cadre de l'objectif d'Openreach qui vise à raccorder quelque 25 millions de foyers et d'entreprises dans le pays à horizon 2026.



Dans un communiqué, l'équipementier finlandais explique que sa plateforme 'Nokia One' va fournir à Openreach la flexibilité nécessaire pour gérer son réseau de gros, qui permet à environ 300 fournisseurs de proposer leurs services dans des zones urbaines, des villes, des villages et des régions plus isolées.



Le projet doit également lui permettre de réduire de plus de 50% sa consommation d'énergie et l'encombrement lié au matériel pour ces activités.



Le recours aux technologies Altiplano et NSP également mises au point par Nokia devrait quant à elle favoriser l'automatisation de ces métiers et réduire de 85% la complexité des systèmes de support aux opérations (OSS)



Enfin, une solution de télémétrie en mode 'streaming' devrait apporter à Openreach des informations détaillées quant aux performances et au comportement de son réseau.





