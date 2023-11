Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi soir avoir achevé la deuxième phase de son programme de rachat d'actions. Durant cette phase, qui s'est déroulée du 2 janvier au 10 novembre, il a racheté 78.301.011 actions à un prix moyen d'environ 3,83 euros.



Pour rappel, l'équipementier télécoms avait fait part, en février 2022, d'un programme de rachat d'actions afin de restituer jusqu'à 600 millions d'euros à ses actionnaires et en vue d'une réduction de son capital, programme qui est désormais achevé.



Le groupe finlandais détient désormais un total de 162.962.734 de ses propres actions. Son conseil d'administration décidera séparément de l'annulation des actions rachetées dans le cadre de la deuxième phase du programme.





