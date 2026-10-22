Nokia profite de l'IA, sa restructuration coûte plus cher que prévu

L'équipementier finlandais a publié jeudi un troisième trimestre supérieur aux attentes en données comparables, porté par une envolée de ses ventes aux clients de l'intelligence artificielle et du cloud, et confirme sa prévision annuelle. Mais son résultat d'exploitation publié recule, ses charges de restructuration gonflent et sa trésorerie se dégrade, ce qui pèse sur le titre.

Le marché attendait un bon trimestre et l'a obtenu, du moins sur la ligne que suit le groupe. Le résultat d'exploitation comparable de Nokia s'établit à 605 MEUR, en hausse de 35% sur un an, quand le consensus de la société visait 453 MEUR et celui de FactSet 462 MEUR. La marge comparable gagne 220 points de base, à 11,7%.

Le chiffre d'affaires progresse de 9,7% à 5 154 MEUR, contre 5 058 MEUR attendus par FactSet, soit 9% à taux de change constants.

L'IA et le cloud font le trimestre

Les ventes aux clients de l'intelligence artificielle et du cloud bondissent de 123% à taux constants, à 631 MEUR, et les prises de commandes de 118%, à 1,5 MdEUR. Cette clientèle représente désormais 12% du chiffre d'affaires du groupe, contre 6% un an plus tôt.

La division Network Infrastructure en profite directement, avec des ventes en hausse de 15% à taux constants. Les réseaux IP progressent de 43% et l'optique de 18%, quand les réseaux fixes reculent de 22%, le groupe privilégiant les offres à plus forte marge. Mobile Infrastructure croît de 5%.

"Nous prévoyons que nos activités combinées Optical et IP Networks croissent entre 25% et 30% en 2027", a déclaré Justin Hotard, le directeur général, arrivé en avril 2025 et qui a réorganisé le groupe autour de deux segments pour capter la demande des constructeurs de centres de données. Il cite l'investissement de 13 MdsEUR de Google en Finlande, que Nokia accompagne.

L'intégration d'Infinera, le spécialiste de l'optique racheté l'an dernier, doit être achevée d'ici la fin de 2026, soit un an plus tôt que prévu, pour 200 MEUR de synergies nettes.

L'autre côté des comptes

Le résultat d'exploitation publié, lui, recule de 22% à 196 MEUR, et la marge correspondante perd 160 points de base, à 3,8%. L'écart avec le résultat comparable tient principalement à 357 MEUR de charges de restructuration sur le seul trimestre, contre 44 MEUR un an plus tôt.

Le résultat net ressort à 156 MEUR, contre 80 MEUR un an plus tôt, mais très en deçà des 342,4 MEUR du consensus FactSet. Le bénéfice par action dilué publié atteint 0,03 EUR, contre 0,10 EUR attendus.

Le groupe a par ailleurs relevé ses charges de restructuration pour 2026 à 1 100 MEUR et abaissé sa prévision de conversion de la trésorerie disponible à une fourchette de 35% à 55%, en raison notamment de 400 MEUR d'investissement supplémentaire en besoin en fonds de roulement. La trésorerie disponible a été négative de 99 MEUR sur le trimestre et la trésorerie nette revient à 2 584 MEUR, contre 3 378 MEUR fin 2025.

Nokia maintient son objectif d'un résultat d'exploitation comparable compris entre 2,1 MdsEUR et 2,6 MdsEUR en 2026, et dit viser le haut du point médian de cette fourchette. Il anticipe une progression séquentielle de 20% à 24% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Le conseil d'administration a décidé le versement d'un dividende de 0,03 EUR par action le 5 novembre.

Le titre cédait 1,6% à l'ouverture. Il progresse de 48% depuis le début de l'année.