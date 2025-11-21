 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 976,96
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nokia prévoit d'investir 4 milliards de dollars dans l'IA aux États-Unis
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et de détails sur le plan dans les paragraphes 2-3)

Le finlandais Nokia

NOKIA.HE a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'investir 4 milliards de dollars dans la recherche, le développement et la production aux États-Unis afin d'accélérer l'innovation dans la connectivité des réseaux d'intelligence artificielle.

L'équipementier télécoms a précisé qu'il annonçait cet investissement en collaboration avec l'administration du président américain Donald Trump.

"Notre investissement élargi contribuera à renforcer la capacité de la nation à offrir plus de sécurité, de productivité et de prospérité grâce à une connectivité optimisée par l'IA à grande échelle", a déclaré Nokia dans un communiqué.

Valeurs associées

NOKIA
5,142 EUR XETRA -1,42%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NOKIA
4,899 CHF Swiss EBS Stocks +43,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes terminent sans élan, les yeux sur l'IA
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont terminé sans élan vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA). La Bourse de Paris est restée à l'équilibre (+0,02%), Londres a pris 0,13%. Francfort ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ankara, en Turquie, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:36 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a repoussé vendredi le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe et perçu à Kiev comme très favorable au Kremlin, assurant qu'il ne "trahira" pas son pays. "L'Ukraine pourrait être confrontée ... Lire la suite

  • Après une attaque aérienne russe à Odessa, en Ukraine, le 21 novembre 2025 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Le plan de Trump pour l'Ukraine
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:35 

    Les Etats-Unis ont présenté un projet de plan pour l'Ukraine, qui prévoit que Kiev cède les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est du pays à Moscou, et que la Russie réintègre le G8. Voici les 28 points de ce plan, selon le texte examiné et traduit par l'AFP: ... Lire la suite

  • La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à Paris le 19 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Narcobanditisme: le gouvernement et la classe politique représentés à la marche blanche à Marseille
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:27 

    A l'instar de plusieurs personnalités politiques, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, participera à la marche blanche prévue samedi à Marseille en hommage à Mehdi Kessaci, le frère du militant Amine Kessaci engagé contre le narcobanditisme, afin d'illustrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank