Nokia prévoit d'investir 4 milliards de dollars dans l'IA aux États-Unis

Le finlandais Nokia

NOKIA.HE a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'investir 4 milliards de dollars dans la recherche, le développement et la production aux États-Unis afin d'accélérer l'innovation dans la connectivité des réseaux d'intelligence artificielle.

L'équipementier télécoms a précisé qu'il annonçait cet investissement en collaboration avec l'administration du président américain Donald Trump.

"Notre investissement élargi contribuera à renforcer la capacité de la nation à offrir plus de sécurité, de productivité et de prospérité grâce à une connectivité optimisée par l'IA à grande échelle", a déclaré Nokia dans un communiqué.