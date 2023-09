Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: présente sa nouvelle famille de routeurs IP information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 16:56









(CercleFinance.com) - Nokia annonce élargir sa gamme de routeurs IP de pointe avec l'introduction de la nouvelle famille de produits 7730 Service Interconnect Router (SXR).



Selon la firme finlandaise, ses nouvelles plates-formes apportent 'performances, sécurité, assurance et durabilité' et devraient permettre de répondre aux demandes croissantes de capacité et de capacité entraînées par les investissements dans le haut débit et l'évolution des architectures de réseau cloud.



Tous les systèmes 7730 SXR sont alimentés par le silicium de routage Nokia Fpcx. La famille 7730 SXR est également compatible avec SR Linux, le système d'exploitation réseau (NOS) ouvert, résilient et extensible de Nokia.





