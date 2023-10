Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: portefeuille renforcé dans les réseaux optiques information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 14:24









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi qu'il allait renforcer son portefeuille Altiplano dédié aux réseaux optiques avec le lancement de cinq nouvelles applications devant permettre aux opérateurs de simplifier la gestion de leurs opérations sur réseaux fibrés.



Parmi ces applications se trouve une solution de surveillance proactive de l'état de santé des noeuds d'accès et des systèmes de gestion, y compris les changements de tendance susceptibles d'avoir un impact sur la stabilité du réseau.



Une autre solution doit favoriser l'élimination de des testeurs PON physiques traditionnels en vue de valider le chemin optique de bout en bout avant de connecter les abonnés.



Un planificateur de capacité PON doit également permettre d'établir des analyses de scénarios hypothétiques pour prévoir avec précision les risques de congestion et déterminer les taux de pointe optimaux annoncés pour les abonnés.



Nokia explique que ces nouveaux services apparaissent alors que les opérateurs de réseaux optiques doivent faire face à une complexité croissantes dans leurs activités, ce qui les conduit à avoir recours à l'automatisation et à des solutions virtualisées comme le SDN pour optimiser leurs ressources et identifier d'éventuels problèmes.





