Nokia: plus de 7.000 familles de brevets pour la 5G information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 10:09









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir franchi le cap des 7.000 familles de brevets déclarées essentielles à la 5G, plaçant l'équipementier de réseaux finlandais 'dans une position de leader pour la standardisation 6G qui commencera plus tard cette année'.



Ses inventions fondamentales dans la 5G comprennent des innovations dans la conception du protocole radio 5G, la sécurité 5G et les technologies d'interface qui définissent la façon dont les appareils connectés interagissent avec les réseaux 5G.



Le portefeuille de Nokia, s'appuyant sur plus de 150 milliards d'euros investis dans la R&D et la standardisation depuis 2000, se compose de plus de 20.000 familles de brevets, chaque famille pouvant comprendre plusieurs brevets individuels.





