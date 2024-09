Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: plaide pour plus d'investissement 5G en Europe information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Ericsson, Nokia et Vodafone ont publié un éditorial conjoint soulignant la nécessité d'investir, de moderniser la réglementation et de favoriser la consolidation dans le secteur des télécommunications européennes.



Les trois industriels estiment que l'Europe est en retard dans le déploiement de la 5G et d'autres technologies numériques, et appellent à 'des actions rapides'.



La déclaration commune met ainsi en lumière certains des problèmes qui freinent la transformation numérique dans le secteur des télécommunications en Europe.



' Les opérateurs ont été soumis à des enchères de spectre extractives, atteignant parfois des coûts de plusieurs centaines de millions, souvent aggravées par des durées de licence courtes ', notent-ils notamment.



S'ils saluent des initiatives récentes -comme la consultation allemande sur l'extension des licences de spectre- ils insistent également sur l'importance de transformer les déclarations politiques en actions concrètes pour soutenir l'innovation et les infrastructures numériques en Europe.





