Nokia: participation au NEMC Hub aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Nokia annonce intégrer le Northeast Microelectronics Coalition (NEMC) Hub, un centre d'innovation régional dirigé par MassTech et qui a reçu récemment un financement pour répondre aux besoins en microélectronique du Département américain de la Défense.



Ce financement permettra d'établir un total de huit centres d'innovation régionaux répartis à travers les États-Unis, y compris le NEMC Hub, avec pour objectif de développer le leadership mondial des Etats-Unis en microélectronique.



Le programme doit réduire la dépendance des Etats-Unis à la microélectronique étrangère et les protéger des risques sur sa chaîne d'approvisionnement, tout en assurant l'accès à des semi-conducteurs de pointe pour le Département de la Défense.





