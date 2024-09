Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: partenariat stratégique avec Zain Iraq information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Nokia fait part d'un partenariat stratégique de trois ans avec Zain Iraq pour moderniser le réseau de cet opérateur télécoms dans le sud de l'Irak, de façon à augmenter la capacité de son réseau grâce à une technologie micro-ondes avancée.



Ce déploiement, marquant l'entrée du Finlandais dans l'activité micro-ondes avec Zain Iraq, commencera immédiatement, en mettant l'accent sur l'optimisation des performances du réseau et la garantie de l'évolutivité pour s'adapter à la croissance future.



Au coeur de ce déploiement se trouve la version UBT-T XP, qui offre la puissance d'émission la plus élevée du marché. 'Cette technologie réduit la taille des antennes et la charge des tours, ce qui permet de réaliser d'importantes économies', explique Nokia.





