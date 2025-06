Nokia: partenariat avec Leonardo pour des réseaux privés information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nokia annonce un partenariat avec le groupe italien d'aéronautique, de défense et de sécurité Leonardo, pour fournir des réseaux sans fil privés critiques dans le monde entier pour la sécurité publique et les infrastructures critiques.



Dans ce cadre, le groupe finlandais intégrera la plateforme phare de services critiques de Leonardo, MC_linX, dans son portefeuille de solutions d'entreprise, permettant de combiner leurs technologies respectives.



'La solution intégrée permettra la communication en temps réel, l'intervention d'urgence et la connaissance de la situation pour la sécurité publique, les services publics d'électricité et les chemins de fer', explique Nokia.





