Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: partenariat avec iSAT Africa au Libéria information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé un partenariat stratégique avec iSAT Africa pour améliorer la connectivité rurale au Libéria.



Ce déploiement s'étendra sur trois ans et couvrira environ 200 sites dans les zones rurales du Libéria.



En étendant la couverture du réseau au-delà des grandes villes, ce partenariat vise à stimuler le développement socio-économique dans les zones reculées du Liberia.



'Le déploiement de 200 sites permettra d'étendre la portée du réseau d'iSAT Africa, offrant aux opérateurs de réseaux mobiles une solution de pointe à la fois rentable et hautement efficace' indique le groupe.



Osama Said, responsable de l'équipe clientèle pour l'Afrique de l'Ouest et les entreprises chez Nokia, a déclaré : ' Notre solution Rural Connect assure une couverture robuste dans les zones reculées, permettant de fournir des services voix et données aux communautés qui ont été historiquement mal desservies. Ce partenariat représente une étape importante vers la réduction de la fracture numérique et la promotion du développement socio-économique. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.