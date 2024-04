Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: nouvelles solutions pour la transformation numérique information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui de nouvelles solutions destinées à accompagner et guider les fabricants et les logisticiens sur le chemin de la transformation numérique.



Ces solutions du segment industriel de Nokia doivent permettre aux clients de sélectionner la conception de réseau la plus adaptée en fonction de leur cas d'utilisation spécifique et de leurs exigences de performances.



Les cas d'utilisation incluent la mise en oeuvre de véhicules à guidage automatique (AGV), l'automatisation des processus, la maintenance prédictive, la numérisation des opérations, ainsi que les communications critiques pour améliorer la détection des dangers, la réduction des risques et la création de conditions de travail globalement plus sûres.



' Avec ces nouvelles solutions sectorielles, nous répondons aux questions difficiles des entreprises manufacturières et logistiques, en veillant à ce qu'elles ' gardent les lumières allumées ' pendant qu'elles gèrent leur transformation', a souligné Stephan Litjens, vice-président des solutions d'entreprise chez Nokia.







