Nokia: nouvelle facilité de crédit liée à la durabilité information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi la signature d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité d'un montant de 1,5 milliard d'euros.



Cette ligne de financement sur cinq ans, libellée en plusieurs devises, est alignée les objectifs de l'équipementier de réseaux en matière de performance durable et de responsabilité environnementale.



Ses conditions seront en effet indexées sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre au sens des scopes 1, 2 et 3.



Pour mémoire, le groupe finlandais s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, un objectif validé par l'initiative Science Based Targets (SBTi).



La facilité de crédit comporte deux options d'extension d'un an.





