Nokia: nouvelle collaboration avec Telstra

(CercleFinance.com) - Nokia fait part d'une nouvelle collaboration avec l'opérateur australien Telstra, qui donnera aux développeurs un accès sécurisé aux API réseau pour les aider à créer des applications plus intelligentes et à les intégrer dans de nouveaux cas d'utilisation avancés.



Dans ce cadre, muru-D Labs de Telstra donnera accès à une sélection d'API réseau sur la plateforme Network as Code de Nokia avec portail de développement, conçue pour faciliter la création, le test et le déploiement de nouvelles applications.



La collaboration se concentrera sur des cas d'utilisation réels dans tous les secteurs, tels que la gestion du trafic réseau lors de grands événements ou la hiérarchisation des services critiques. Elle explorera aussi les cas d'utilisation du réseau fixe.





