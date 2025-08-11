Nokia: nouveau réseau optique pour MX Fiber au Mexique
11/08/2025
Les clients du Chiapas, du Tabasco et du Quintana Roo, et bientôt de Campeche et de Veracruz, bénéficieront d'une connexion Internet plus rapide, d'un accès amélioré au cloud et de la prise en charge des applications gourmandes en données.
La solution de dorsale optique Nokia 1830 PSS prendra en charge les services 10G/100G/200G/400G et une croissance massive de la capacité de ligne jusqu'à 2,4. Tb/s pour soutenir l'extension de l'empreinte de MX Fiber.
'Il s'agit d'un grand pas en avant pour l'inclusion numérique et l'autonomisation économique dans le sud-est du Mexique', commente Javier Falcon, directeur de l'infrastructure réseau pour l'Amérique latine chez Nokia.
