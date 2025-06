Nokia: nouveau contrat de 4 ans avec Elisa information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - Nokia annonce une prolongation de son contrat de quatre ans auprès de son partenaire Elisa.



Cet accord global couvrira l'Estonie et la Finlande. Il permettra à Elisa de profiter d'un réseau 5G avancée, offrant des débits ultra-rapides et une faible latence quasi instantanée.



Le portefeuille de réseaux d'accès radio (RAN) AirScale de Nokia permettra d'offrir des services 5G haut de gamme aux clients d'Elisa.



Nokia fournira sa dernière génération de radios Habrok 32 Massive MIMO compatibles 5G avancée et sa gamme Pandion de têtes radio déportées multibandes FDD pour une couverture complète dans de multiples scénarios de déploiement.



Nokia fournira également ses solutions compactes haute capacité Tuuli 26e et ultra-performantes en bande de base AirScale Ponente, Lodos et Levante.



' L'ère de la 5G avancée stimulera l'innovation dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la santé, les transports et l'énergie, créant ainsi de nouveaux emplois et opportunités économiques ', a déclaré Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia.





