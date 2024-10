Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: mis à l'honneur par un rapport de GlobalData information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été désignée comme Leader dans le rapport 'Small Cells: Competitive Landscape Assessment' de GlobalData en septembre 2024.



Ce rapport a évalué les principaux fournisseurs de petites cellules et a placé Nokia en tête dans les catégories résidentielle et extérieure.



Nokia assure être 'la seule entreprise à offrir une solution ' tout-en-un ' 5G pour une utilisation extérieure et résidentielle à l'échelle mondiale'.



GlobalData a salué la légèreté et la compacité des produits 5G de Nokia ainsi que leur capacité à prendre en charge une large gamme de bandes de spectre.



Mark Atkinson, responsable RAN chez Nokia, a déclaré : ' Nous sommes fiers d'être reconnus comme Leader. Cette distinction reflète les efforts que nous avons déployés pour rendre notre portefeuille de solutions le meilleur pour nos clients. '





