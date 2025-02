Nokia: les 'Bell Labs' fêtent leurs 100 ans d'existence information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi que ses 'Bell Labs', le célèbre centre de recherche et d'innovation dédié aux technologies de la communication, fêtaient cette année leurs 100 ans d'existence.



L'équipementier finlandais rappelle dans un communiqué que le pôle est à l'origine de découvertes révolutionnaires dans des domaines tels que la radioastronomie, les semi-conducteurs ou les communications cellulaires.



Grâce à ces avancées, ses scientifiques ont été récompensés, entre autres, par l'obtention de dix prix Nobel et de cinq Turing Awards.



Nokia précise que le pôle travaille aujourd'hui sur des projets comme les communications lunaires ou la 6G.



Le groupe avait repris les 'Bell Labs' en 2016 dans le cadre du rachat d'Alcatel-Lucent, qui avait lui-même hérité des activités de conception et de fabrication d'équipements de télécommunications d'AT&T, regroupées sous le terme 'Bell Labs' depuis 1996.





