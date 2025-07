Nokia: le titre chute après un sévère avertissement information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 10:49









(Zonebourse.com) - Nokia a abaissé mardi soir ses objectifs pour 2025 et prévenu que ses résultats de deuxième trimestre n'attendraient pas les prévisions du consensus du fait du récent affaiblissement du dollar et de l'impact des tensions commerciales internationales.



L'équipementier de réseaux dit désormais prévoir un bénéfice opérationnel de 1,6 à 2,1 milliards d'euros cette année, contre une estimation de 1,9 à 2,4 milliards d'euros précédemment.



Dans son communiqué, le groupe finlandais explique que l'évolution défavorable des taux de change devrait affecter son compte de résultat annuel à hauteur de 230 millions de dollars environ, tandis que les incertitudes sur l'évolution des droits de douane américains devraient le pénaliser entre 50 et 80 millions.



Pour ce qui concerne le deuxième trimestre, qui s'est clôturé fin juin, Nokia dit anticiper un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,55 milliards d'euros pour un bénéfice opérationnel de 300 millions d'euros, des chiffres inférieurs d'environ 25% aux estimations établies par les analystes.



'L'action Nokia avait déjà chuté la semaine dernière dans le sillage des résultats d'Ericsson, qui avaient eux-mêmes été plombés par les mêmes vents contraires liés aux devises et aux tarifs', rappellent les analystes d'UBS.



'Mais la révision à la baisse, bien plus sévère que prévu, des prévisions de Nokia est susceptible de faire lourdement trébucher la valeur', préviennent-ils dans une note.



A 10h40, le titre lâchait 7,3%, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice Europe STOXX 600.



Le groupe prévoit de dévoiler ses résultats définitifs de deuxième trimestre demain matin.







