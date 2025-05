Nokia: lancement de nouveaux périphériques matériels Wi-Fi information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi avoir élargi sa gamme de périphériques matériels Wi-Fi avec le lancement de deux nouveaux routeurs conçus pour rendre les connexions multi-gigabit plus accessibles au grand public.



Positionnés respectivement sur les segments d'entrée et de milieu de gamme, les Beacon 4 et 9 intègrent la norme de dernière génération Wi-Fi 7, ce qui leur permet de proposer des vitesses de connexion jusqu'à trois fois supérieures à celles des appareils Wi-Fi 6.



Le Beacon 4 peut atteindre des vitesses de 3,6 Gbps, tandis que le Beacon 9 promet des performances allant jusqu'à 9,4 Gbps, réduisant ainsi considérablement les ralentissements et les problèmes de mise en mémoire tampon.



'Avec les Beacon 4 et 9, nous apportons la puissance du Wi-Fi 7 à un public plus large, en anticipant les besoins croissants en bande passante des foyers connectés', explique l'équipementier finlandais dans un communiqué.



'Ces appareils sont conçus pour supporter les services de demain, des jeux en ligne à la réalité augmentée', ajoute-t-il, précisant que les deux nouveaux modèles sont dotés de Corteca, son logiciel maison dédié à la gestion intelligente du réseau domestique.



Le lancement intervient dans un contexte de forte demande pour des réseaux domestiques plus rapides et plus fiables, alors que les foyers disposent de plus en plus d'appareils connectés et multiplient les usages gourmands en données.





