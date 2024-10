Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: lancement de la solution fibre 'Lightspan MF-8' information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - Nokia annonce le lancement de 'Lightspan MF-8' soit une nouvelle solution fibre capable de fournir des services PON 10/25/50 G et, à terme, 100 G.



Conçu pour des déploiements de taille moyenne, le MF-8 offre une capacité inégalée, une fiabilité dite de 'six-neuf' (soit 99,9999 %) et une latence sous-millisecondaire, rendant cette solution 'idéale pour des services résidentiels et des applications critiques liées à l'industrie 4.0.', selon Nokia.



Basé sur le chipset Quillion, cette solution permettra de répondre à la demande croissante de services à large bande, avec une flexibilité de déploiement.



Le MF-8 sera présenté lors de la convention Network X à Paris, du 8 au 10 octobre.





