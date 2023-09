Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: lancement d'une solution Enterprise Edge Charging information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 09:33









(CercleFinance.com) - Nokia annonce le lancement de sa solution logicielle Enterprise Edge Charging pour 'développer de nouvelles capacités de monétisation pour la ville intelligente, les utilities et les chemins de fer', dans le cadre de sa stratégie dans le secteur entreprises.



Grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, cette solution donnera aux entreprises davantage de contrôle sur les données de réseaux, de façon à réduire leur coût de traitement et à améliorer l'expérience client.



'Enterprise Edge Charging dispose d'une interface utilisateurs intuitive pour créer rapidement de nouvelles offres de marché, réduisant ainsi le temps et les coûts requis pour configurer de nouvelles opportunités commerciales', ajoute Nokia.





