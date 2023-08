Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: lancement d'un pack 25G PON pour l'Internet rapide information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 15:37









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi le lancement d'un pack simplifié reposant sur sa technologie de réseau fibré '25G PON' afin d'aider les opérateurs à proposer des services d'Internet à haut débit pouvant atteindre 10 Gbps.



Ce 'kit de démarrage', selon les propres termes de l'équipementier finlandais, est censé permettre aux clients finaux d'adopter des applications très gourmandes en bande passante, comme la réalité virtuelle ou l'IA.



Avec plus d'un million de lignes de réseau optique passif (PON) installées dans plus de 150 pays, Nokia est le leader mondial des réseaux de nouvelle génération XGS-PON selon le cabinet d'études spécialisé Dell'Oro.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.61% NOKIA Euronext Paris +1.45% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.96% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.30% NOKIA OTCBB 0.00%