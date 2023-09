Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nokia: lancement d'un laboratoire d'innovation à Dubaï information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 08:58

(CercleFinance.com) - Nokia annonce le lancement d'un laboratoire d'innovation ouverte à Dubaï, aux Émirats arabes unis, afin de stimuler l'innovation régionale et d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA).



L'initiative renforcera également l'orientation régionale des collaborations stratégiques mondiales établies par l'équipementier de réseaux finlandais avec les groupes informatiques Dell Technologies et Hewlett Packard Enterprise (HPE).



Elle visera à stimuler l'innovation pour le Cloud RAN, à explorer de nouveaux services, modèles commerciaux et cas d'utilisation de l'industrie 4.0, et à accélérer l'adoption de technologies telles que l'IA/ML pour l'automatisation et l'optimisation de réseaux.