Nokia: lancement d'AVA Data Suite sur Google Cloud

(CercleFinance.com) - Nokia fait part du lancement d'AVA Data Suite, conçue pour fonctionner sur Google Cloud, afin d'aider les opérateurs à standardiser les données et faciliter le développement d'applications logicielles d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML).



S'appuyant sur l'expérience de l'équipementier finlandais, cette suite s'intègre de manière transparente à BigQuery et Vertex AI de Google Cloud pour 'créer de puissants cas d'utilisation de l'IA / ML qui stimulent l'innovation dans les télécommunications'.



Selon Nokia, ses tests ont démontré que le temps requis pour la standardisation des données dans les applications d'IA / ML peut être réduit à seulement trois à quatre semaines, contre quatre mois avec les méthodes conventionnelles.





