Nokia: lance une nouvelle plateforme de centre de données

(CercleFinance.com) - Nokia annonce le lancement de la plate-forme d'automatisation de centre de données la plus moderne du secteur, conçue pour l'ère de l'IA.



La plate-forme Nokia Event-Driven Automation vise à réduire les interruptions de réseau et les temps d'arrêt des services en réduisant à zéro l'erreur humaine dans les opérations réseau. La nouvelle plateforme de Nokia réduit les interruptions de réseau et les temps d'arrêt des applications tout en diminuant l'effort opérationnel jusqu'à 40 %.



La solution comprend des fonctionnalités de jumeau numérique, une assistance GenAI et une intégration avec une large gamme de systèmes de gestion de services informatiques, de systèmes de notification d'événements et de plates-formes de gestion cloud.



Vach Kompella, vice-président senior et directeur général de l'activité IP Networks chez Nokia, a déclaré : ' Notre plateforme EDA de nouvelle génération change la donne pour les réseaux de centres de données. En exploitant la puissance de Kubernetes, nous permettons à nos clients d'accéder à une approche moderne de l'automatisation des réseaux qui réduit considérablement les efforts opérationnels et contribue à éliminer les erreurs humaines. Il s'agit d'une avancée majeure dans notre mission de fournir les réseaux les plus fiables au monde. '





