Nokia: lance sa solution LAN optique de nouvelle génération

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé le lancement d'Aurelis Optical LAN, sa solution LAN fibre optique de nouvelle génération, conçue pour répondre aux besoins des entreprises.



Le LAN optique nécessite jusqu'à 70 % de câblage et 40 % d'énergie en moins par rapport aux réseaux LAN traditionnels en cuivre. Avec une durée de vie de plus de 50 ans, le LAN optique permet de réduire jusqu'à 50 % le coût total de possession (TCO).



'Prenant en charge les débits actuels de 1 Gbit/s, 10 Gbit/s et 25 Gbit/s, avec une évolution claire vers 50 Gbit/s et 100 Gbit/s, le réseau local optique Aurelis prépare les entreprises à l'avenir' indique le groupe.



' Avec une durée de vie de plus de 50 ans, l'infrastructure fibre optique vous permet d'être prêt pour l'avenir, sans les perturbations et les coûts liés aux mises à niveau constantes. Optical LAN offre aux entreprises une base de connectivité pérenne, à un coût total considérablement réduit ', a déclaré Geert Heyninck, directeur général des réseaux haut débit chez Nokia.





