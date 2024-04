Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: lance MX Grid, solution mêlant IA et machine learning information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé le lancement, ce jour, de MX Grid.



Cette solution combine intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (machine learning) afin d'améliorer la réactivité et la prise de décision en matière d'OT (Operational Technology, soit les solutions permettant l'utilisation du matériel et des logiciels pour contrôler l'équipement industriel) en traitant et en analysant les données au plus près de la source.



MX Grid accélère l'adoption de l'Industrie 4.0, en s'appuyant sur la plateforme Nokia MX Industrial Edge (MXIE) et en tirant parti d'une connectivité sans fil fiable, pour offrir une nouvelle architecture de traitement de données.



MX Grid exploite un pool d'appareils de terrain orchestrés et capables de calcul - connus sous le nom de ' micro-edges ' - avec une pile logicielle spécialisée et compatible avec l'IA.



'La solution permet une mise en oeuvre plus efficace d'un large éventail d'applications industrielles critiques, notamment la maintenance prédictive, la sécurité et la surveillance, la sécurité des travailleurs, le suivi et le positionnement, ainsi que l'assurance qualité', souligne Nokia.







