Nokia: lance le 1er réseau autonome 5G au Costa Rica

(CercleFinance.com) - Nokia déploie le premier réseau autonome 5G du Costa Rica avec des équipements de son portefeuille AirScale, pour Radiográfica Costarricense.



Le projet apporte une connectivité 5G à haut débit et à faible latence aux principaux centres urbains, notamment San José, Cartago et Limon, ainsi qu'aux communautés rurales de tout le pays.



La phase initiale de déploiement a vu l'installation de 30 sites dans les principales villes, 170 autres étant prévus plus tard cette année, avec des plans d'extension à 500 sites dans les phases suivantes.



Mauricio Barrantes, directeur général de RACSA, a déclaré : ' Ce réseau fiable et à haut débit prendra en charge des applications innovantes qui contribuent au développement économique et social global du pays. '



Bruno Leite, responsable Amérique latine, réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré : ' Notre vaste portefeuille de solutions garantira un déploiement rapide et efficace et ouvrira la voie à de nouvelles opportunités passionnantes dans divers secteurs.'





