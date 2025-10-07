Nokia lance la 1ère solution 50G PON au monde pour la connectivité post-quantique
Intégrée à la plateforme Lightspan MF, cette technologie permet aux opérateurs déjà équipés en 10G ou 25G PON d'évoluer vers le 50G PON sans refonte majeure de leur réseau.
Basée sur le chipset Quillion, la nouvelle carte optique prend en charge les technologies GPON, XGS, 25G et 50G PON, garantissant compatibilité et densité maximales.
Le système intègre un chiffrement 'quantum-safe' et des fonctions d'IA pour optimiser la performance et assurer une disponibilité de 99,9999%.
Selon Geert Heyninck, directeur général Broadband Networks, cette innovation 'permet aux opérateurs de répondre dès aujourd'hui aux exigences croissantes des entreprises en matière de capacité, de sécurité et de fiabilité'.
