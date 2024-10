Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: lance de nouvelles applications pour la sécurité information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé six nouvelles applications déployées sur Nokia MX Industrial Edge (MXIE) pour aider les entreprises à améliorer la sécurité des travailleurs, la sécurité des sites, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à sécuriser les environnements OT dans les secteurs de la fabrication, de l'exploitation minière, des ports et de la chimie.



Proposées en tant que service, ces nouvelles applications sont Ascom Ofelia, Fogsphere, innovaphone PBX & myApps, Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia (RXRM), OneLayer et Redinent.



La sécurité des travailleurs reste une priorité absolue dans les environnements industriels. Les nouvelles applications permettent la numérisation pour accroître la connaissance de la situation, mieux gérer les incidents et accroître l'utilisation des données et des connaissances en temps réel, qui sont essentielles pour améliorer la sécurité des travailleurs et la sûreté du site.



Stephan Litjens, vice-président des solutions CNS Enterprise Campus Edge chez Nokia, a déclaré : ' Grâce au catalogue d'applications industrielles Nokia élargi, nous proposons un vaste choix pour aider les industries à améliorer les cas d'utilisation importants de l'Industrie 4.0, tels que l'amélioration de la connaissance de la situation pour une prise de décision simplifiée dans les situations quotidiennes et d'urgence, des opérations plus efficaces avec le contrôle à distance des machines et bien d'autres choses encore. '





