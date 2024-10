Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: la passerelle Wi-Fi 7, Beacon 19, est disponible information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que le Beacon 19, une passerelle Wi-Fi 7, est désormais disponible.



Ce dispositif tri-bande offre jusqu'à 19 Gbps de capacité Wi-Fi, répondant aux besoins croissants des applications de streaming, jeux en ligne, maison intelligente et sécurité.



Conçu pour accompagner l'essor des services XGS-PON et 25G PON, le Beacon 19 permet aux fournisseurs de services d'offrir des vitesses multi-gigabits sans congestion du réseau grâce aux trois bandes radio et à la fonctionnalité multi-liens.



Alimenté par le logiciel Corteca, il facilite la gestion et l'optimisation des réseaux Wi-Fi domestiques.





