Nokia: l'UE approuve l'acquisition de Infinera information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé sans condition l'acquisition de Infinera par Nokia, estimant que la transaction ne poserait pas de problèmes de concurrence dans l'Espace économique européen (EEE).



L'enquête a montré que les parts de marché combinées de Nokia et Infinera restent modérées, et que plusieurs concurrents crédibles continueront de maintenir une pression concurrentielle suffisante après la transaction.



La Commission a donc conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence dans l'EEE et a autorisé la transaction sans condition.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.