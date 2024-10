Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: l'essor de la technologie 5G de la région MEA information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Une étude de Nokia révèle que 60 % des CSP de la région Moyen-Orient et Afrique adoptent la 5G pour améliorer leur transformation numérique.



L'adoption de la 5G au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre un abonnement sur quatre d'ici 2029, soulignant son rôle essentiel dans la connectivité future vers la transformation numérique.



En outre, le rapport Mobile Broadband Index 2024 de Nokia souligne l'adoption rapide et continue de la technologie 5G dans la région Moyen-Orient et en Afrique, prévoyant que d'ici 2029, les abonnements 5G atteindront 519 millions, avec 48 % du trafic de données total qui devrait être généré par la 5G.



Les abonnements à l'accès fixe sans fil 5G (FWA) devraient passer de 11 % en 2022 à environ 38 % du total des abonnements FWA de la région MEA d'ici 2029, grâce aux avancées de la 5G.



Mikko Lavanti, vice-président senior des réseaux mobiles pour la région MEA chez Nokia, a déclaré : ' L'adoption de la 5G est de plus en plus importante pour les pays de la région MEA afin de répondre à la demande croissante de services de données.'





