 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 982,65
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nokia investit 4 MdUSD supplémentaires aux USA dans ses capacité R&D et IA
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 16:15

Nokia annonce un plan d'investissement de 4 MdUSD aux États-Unis afin de renforcer ses capacités de R&D et de production dans les réseaux mobiles, fixes, IP, optiques et de data centers adaptés à l'IA.

Ce programme, qui s'étirera sur plusieurs années, s'ajoutera aux 2,3 MdUSD investis lors de l'acquisition d'Infinera, ainsi qu'aux 456 MUSD prévus par Infinera pour deux sites soutenus par le CHIPS Act.

Environ 3,5 MdUSD seront notamment dédiés à la R&D, prolongeant l'héritage de Nokia Bell Labs dans l'innovation de pointe.

Près de 500 MUSD financeront des dépenses industrielles dans plusieurs États, dont le Texas, le New Jersey et la Pennsylvanie.

Le Secretary of Commerce, Howard Lutnick, a salué un 'investissement qui garantit que les technologies alimentant l'IA et la sécurité nationale seront développées et produites aux États-Unis'. Justin Hotard, CEO, souligne que cet engagement renforcera la sécurité, la productivité et la compétitivité des réseaux optimisés pour l'IA.


Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes terminent sans élan, les yeux sur l'IA
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont terminé sans élan vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA). La Bourse de Paris est restée à l'équilibre (+0,02%), Londres a pris 0,13%. Francfort ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ankara, en Turquie, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:36 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a repoussé vendredi le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe et perçu à Kiev comme très favorable au Kremlin, assurant qu'il ne "trahira" pas son pays. "L'Ukraine pourrait être confrontée ... Lire la suite

  • Après une attaque aérienne russe à Odessa, en Ukraine, le 21 novembre 2025 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Le plan de Trump pour l'Ukraine
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:35 

    Les Etats-Unis ont présenté un projet de plan pour l'Ukraine, qui prévoit que Kiev cède les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est du pays à Moscou, et que la Russie réintègre le G8. Voici les 28 points de ce plan, selon le texte examiné et traduit par l'AFP: ... Lire la suite

  • L'ex-député européen du parti pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, le 21 novembre 2025, à Londres ( AFP / Niklas HALLE'N )
    Un ex-député européen britannique condamné à la prison pour corruption au profit de Moscou
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:26 

    Un ex-député européen du parti pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, a été condamné vendredi à Londres à dix ans de prison pour corruption dans le cadre d'une campagne d'influence pro-russe au Parlement européen, une affaire embarrassante pour son ancien collègue, Nigel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank