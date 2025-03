Nokia: intégration réussie de la 5G militaire chez Lockheed information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, Nokia et Verizon ont annoncé aujourd'hui l'intégration réussie des solutions 5G de Nokia, de qualité militaire, dans la station de base hybride 5G.MIL de Lockheed Martin.



Cette technologie permet de nouvelles capacités d'intégration des connexions 5G commerciales aux systèmes de communication militaires, fournissant des informations stratégiques pour la défense nationale.



Lockheed rappelle que la 5G joue un rôle croissant dans le soutien des missions militaires tactiques, complétant efficacement les solutions de combat existantes.



'Les intégrations 5G.MIL®, comme cette collaboration stratégique avec Nokia et Verizon, garantiront que les données circulent sans interruption sur le champ de bataille, augmentant ainsi les chances de succès des missions futures ', a déclaré John Clark, vice-président senior de la division Technologie et Innovation stratégique chez Lockheed Martin.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.