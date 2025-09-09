Nokia fournit une connectivité sans fil privée à Maher Terminals
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 09:28
Maher Terminals exploite un terminal à Port Elizabeth, dans le complexe portuaire de New York et du New Jersey. Figurant parmi les terminaux les plus achalandés d'Amérique du Nord, il charge et décharge 2 millions de conteneurs par an.
Comprenant notamment Nokia DAC, la plateforme fournie par l'équipementier de réseaux finlandais lui permet de connecter les actifs et d'exploiter les données et les analyses en temps réel pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
