Nokia fournit de la 5G privée à Tampnet dans le golfe du Mexique
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 15:02

Nokia annonce collaborer avec Tampnet, spécialiste des communications offshore, pour moderniser et étendre ses opérations numériques dans le golfe du Mexique, avec des solutions sans fil privées 5G du groupe finlandais.

Cet accord inclut le déploiement de la technologie Nokia 5G sur l'ensemble de l'empreinte de Tampnet de 120 stations de base actives, ainsi que l'extension de la couverture à 350-400 plateformes, FPSO, parcs éoliens et navires.

Après la première plateforme offshore au monde avec un réseau de périphérie 5G déployé en Norvège plus tôt cette année, l'équipementier de réseaux et Tampnet étendent ainsi cette innovation à l'offshore américain.

'Ensemble, ils établissent de nouvelles normes pour la connectivité offshore, favorisant l'efficacité et la sécurité des producteurs d'énergie et de leurs employés dans certains des environnements les plus difficiles', affirme Nokia.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

