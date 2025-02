Nokia: finalise l'acquisition de Infinera Corporation information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 16:38









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir finalisé l'acquisition d'Infinera Corporation, société qui sera intégrée à la division Optical Networks.



Cette opération renforcera la position de Nokia dans les réseaux optiques et accélérera son innovation face aux exigences de l'IA.



David Heard, ex-PDG d'Infinera, rejoint Nokia en tant que directeur de la croissance stratégique 'Network Infrastructure'.



Cette fusion élargit la portée mondiale de Nokia, qui compte plus de 1 000 clients, incluant opérateurs, entreprises et institutions.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.