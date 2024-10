Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: extension d'un partenariat avec Furukawa au Brésil information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Nokia annonce l'extension de son partenariat existant depuis 2022 avec Furukawa Electric LatAm, afin d'apporter immédiatement au Brésil des solutions hautes performances en matière d'automatisation des centres de données.



Le groupe précise que ses solutions immédiatement disponibles pour le marché brésilien réunissent sa plate-forme moderne d'automatisation des centres de données et son logiciel de détection et d'atténuation des attaques DDoS.



'Le partenariat existant entre les deux sociétés pour commercialiser des technologies avancées de réseau optique passif se poursuit dans toute l'Amérique latine', ajoute l'équipementier de réseaux finlandais.





