Nokia et Rohde & Schwarz testent un récepteur 6G dopé à l'IA
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 15:23

Nokia annonce avoir développé avec Rohde & Schwarz un récepteur 6G utilisant l'intelligence artificielle pour compenser les distorsions du signal et améliorer la couverture du réseau.

Cette innovation, testée avec succès dans des conditions réelles, permettrait d'étendre la portée en liaison montante de 10% à 25% par rapport aux technologies actuelles, réduisant ainsi les coûts de déploiement et le délai de mise sur le marché.

Conçu par Nokia Bell Labs et validé grâce aux équipements de test de Rohde & Schwarz, le prototype sera présenté au Brooklyn 6G Summit du 5 au 7 novembre 2025.

Peter Vetter, président de Core Research chez Bell Labs, souligne que cette approche pourrait permettre de bâtir les futures infrastructures 6G sur les réseaux 5G existants.

