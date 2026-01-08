Nokia et Hisense concluent un accord de licence mettant fin à leurs contentieux
Nokia a annoncé la signature d'un accord de licence de brevet pluriannuel avec Hisense, couvrant l'utilisation de ses technologies vidéo dans les produits d'électronique grand public du fabricant.
Cet accord met fin à l'ensemble des litiges relatifs aux brevets entre les deux parties dans toutes les juridictions. En vertu de cette entente (dont les conditions financières demeurent confidentielles) Hisense versera des redevances à Nokia.
Susanna Martikainen, directrice de l'octroi de licences pour les technologies sans fil chez Nokia, s'est félicitée de cet accord "qui reconnaît le leadership de Nokia dans la recherche et la normalisation de la vidéo et du multimédia".
Nokia revendique plus de 5000 inventions dans ce domaine, incluant la compression de données vidéo et la distribution de contenus, consolidant sa position de bailleur de licences incontournable pour l'industrie de l'image.
Le titre gagne actuellement 0,1% à Helsinki dans un marché atone.
